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Росія відправляє кримчан воювати в Сирію – правозахисники

Четвер, 25 жовтня 2018, 14:52

Російська Федерація відправляє незаконно призваних на військову службу кримчан воювати в Сирії.

Про це під час прес-конференції сказав аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов, повідомляє "Укрінформ".

"Ми знайшли 9 наказів щодо нагородження кримчан за участь у збройній операції в Сирії. Це говорить про те, що російська влада використовує жителів окупованих територій для участі й у воєнних операцій за межами РФ", - заявив він.

Сєдов розповів, що правозахисники проаналізували так звані "суди" у Криму і виявили 33 суддівські рішення щодо жителів Криму за ухилення від служби в лавах ЗС РФ, ще три справи перебувають на розгляді.

Прокуратура Криму повідомляє, що понад 12 тисяч кримчан призвали до армії Росії.

 

З 2011 року у Сирії триває воєнний конфлікт, який розпочався з протестів проти президента Башара Асада. Ключову воєнну підтримку режиму Асада надає Росія та Іран.

Українська правда
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