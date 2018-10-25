Россия отправляет крымчан воевать в Сирию – правозащитники

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Четверг, 25 октября 2018, 14:52

Российская Федерация отправляет незаконно призванных на военную службу крымчан воевать в Сирии.

Об этом во время пресс-конференции сказал аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов, сообщает "Укринформ".

"Мы нашли 9 приказов о награждении крымчан за участие в вооруженной операции в Сирии. Это говорит о том, что российские власти используют жителей оккупированных территорий для участия и в военных операций за пределами РФ", - заявил он.

Седов рассказал, что правозащитники проанализировали так называемые "суды" в Крыму и обнаружили 33 судейские решения относительно жителей Крыма за "уклонение от службы" в рядах ВС РФ, еще три дела находятся на рассмотрении.

Прокуратура Крыма сообщает, что более 12 000 крымчан призвали в армию России.

 

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт, который начался с протестов против президента Башара Асада. Ключевую военную поддержку режима Асада предоставляет Россия и Иран.

Украинская правда
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