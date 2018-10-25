Порошенко зустрівся з попередниками

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Четвер, 25 жовтня 2018, 14:58

Президент Петро Порошенко зустрівся з президентами попередніх років Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком.

Про це повідомляється на його офіційному сайті.

"Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальшого розвитку Української держави, припинення російської агресії на Донбасі та здобуття миру", – йдеться в повідомленні.

 
фото з сайту президента

Зазначається, що Порошенко відзначив важливу роль Кравчука, Кучми та Ющенка як президентів у "різні часи у становленні Української держави".

Він передав попередникам ювілейні медалі "25 років незалежності України", якою вони були нагороджені у 2016.

Українська правда
Теми: Порошенко президент Кучма Кравчук Ющенко
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