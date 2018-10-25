Порошенко встретился с предшественниками

Президент Петр Порошенко встретился с президентами предыдущих лет Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко.

Об этом сообщается на его официальном сайте.

"Во время встречи состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего развития Украинского государства, прекращения российской агрессии на Донбассе и достижения мира", – говорится в сообщении.

фото с сайта президента

Отмечается, что Порошенко отметил важную роль Кравчука, Кучмы и Ющенко как президентов в "разное время в становлении Украинского государства".

Он передал предшественникам юбилейные медали "25 лет независимости Украины", которыми они были награждены в 2016 году.