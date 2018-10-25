За вбивство військового в Києві іноземець отримав 11 років

До 11 років позбавлення волі засудили іноземця за вбивство військовослужбовця Збройних сил України.

Про це повідомляє 25 жовтня прес-служба прокуратури міста Києва.

Обвинувальний вирок оголосили 31-річному громадянину Азербайджану, який в ніч на 1 лютого 2018 року вбив військовослужбовця в одному зі столичних ресторанів.

Під час конфлікту у розважальному закладі між двома групами відпочиваючих, один з чоловіків вихопив ніж та завдав 21-річному військовослужбовцю, який перебував там у поза службовий час, смертельне поранення в шию.

Вчинивши вбивство, зловмисник втік з місця події. Проте за результатами комплексу оперативно-розшукових заходів 3 лютого 2018 його затримали правоохоронці у місті Запоріжжя.

За результатами судового розгляду Дніпровський районний суд міста Києва оголосив вирок, за яким 31-річного іноземця визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 296 КК України, та засуджено до 11 років позбавлення волі.