За убийство военного в Киеве иностранец получил 11 лет

К 11 годам лишения свободы приговорили иностранца за убийство военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает 25 октября пресс-служба прокуратуры города Киева.

Обвинительный приговор объявлен 31-летнему гражданину Азербайджана, который в ночь на 1 февраля 2018 года убил военнослужащего в одном из столичных ресторанов.

Во время конфликта в развлекательном заведении между двумя группами отдыхающих, один из мужчин выхватил нож и нанес 21-летнему военнослужащему, находился там во вне служебное время, смертельное ранение в шею.

Совершив убийство, злоумышленник скрылся с места происшествия. Однако по результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий 3 февраля 2018 года его задержали правоохранители в городе Запорожье.

По результатам судебного рассмотрения Днепровский районный суд Киева объявил приговор, согласно которому 31-летний иностранец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 296 УК Украины, и приговорен к 11 годам лишения свободы.