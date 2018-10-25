Верховный суд РФ отказался изменить приговор политзаключенному Панову

Верховный суд России признал законным приговор гражданину Украины Евгению Панову, осужденному к восьми годам колонии строгого режима якобы за подготовку диверсий в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает "ТАСС".

Приговор так называемого "Верховного суда Республики Крым" от 13 июля оставили без изменений, апелляционные жалобы на него – без удовлетворения.

Таким образом, приговор вступил в силу.

Про его пересмотр просили и защита, и обвинение, по мнению которой, решение суда было "чрезмерно мягким".

Заседание прошло в закрытом режиме.

Как сообщалось, 13 июля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима.

ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в аннексированном Крыму группы "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове.

Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО в Лефортово, после – вернули в Крым.

Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их "провокацией" российских спецслужб.

Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).

Панов отказался от сделки с российским следствием