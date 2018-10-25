300 овець помирає 2 тижні у фурі на митниці

У морському порту Чорноморська на Одещині два тижні стоїть трирівнева фура з 300 помираючими вівцями.

Про це "Українській правді" повідомила речник Одеської митниці Олена Гусєва.

За її словами, тварини стали заручниками ситуації: фірма-власник овець ще 3 жовтня здійснила митне оформлення живого товару до Туреччини, 6 жовтня "оформлених" овець відправили поромом до іноземної країни, однак там з невідомих причин прийняти тварин відмовились і через 2 дні відправили назад в Україну.

"11 жовтня від одеської служби ветконтролю митники отримали лист, де було вказано, що, за їх інформацією з Туреччини на поромі слідує живий вантаж, і вони просять не допустити його на митну територію України, бо вантаж побував на території Туреччини, де реєструються особливо небезпечні хвороби тварин, а рекомендують власнику повернути тварин до Туреччини", - сказала Гусєва.

За її словами, тварини на поромі повернулися до Чорноморська 12 жовтня.

Фото "ДУмської"

"У період з 12 до 14 жовтня відправник вантажу не з'являлася до митниці. В авто з вівцями був лише водій. Але 14 жовтня він залишив авто і пішов", - сказала Гусєва.

Після цього, за її словами, з'явилася власниця цих тварин, і їй розповіли, як цю ситуацію можна владнати.

"Є два виходи з цієї ситуації: перший – повернути товар в Туреччину, як пропонувала в акті ветслужба, другий – заявити його "у режимі знищення" (вбити – ред.) знову ж таки на підставі рішення ветслужби", - сказала речник митниці.

Вона додала, що знищити тварин законно – під ветконтролем – можна лише на полігоні у Вінниці. Для цього власник має оформити певні документи і у супроводі ветслужби відправити товар на знищення.

"По законодавству всю процедуру знищення оплачує власник", - розповіла Гусєва.

Фото "ДУмської"

Після цього, за її словами, власниця не просто не зверталася щодо митного оформлення товару, вона навіть слухавки не бере.

Джерела УП повідомляють, що на території митниці тварин час від часу підгодовували сіном і водою небайдужі працівники, однак нині частина тварин все одно вже загинула.

За словами Гусєвої, митниця в цій ситуації не може вживати жодних заходів. І навіть коли всі тварини загинуть, митниця не зможе просто взяти і відправити авто з вівцями на скотомогильник.

"Ми не можемо втрутитися, у нас немає законних підстав на це. Але ми наразі прийняли рішення – і ветслужба також – писати звернення до поліції про притягнення до відповідальності власниці тварин", - підсумувала речник митниці.

За даними видання "Думская", вівці належать компанії "Украніксар". За словами директора фірми Олени Севинч, вона перебуває в авто з тваринами і чекає на дозвіл на їх утилізацію.

"Я живу в цій машині, перебуваю на території порту нелегально, мені навіть пропуск не видали. Тварини живуть на трупах своїх братів, довкола страшенний сморід. Написали знову в Київ, тепер чекаємо відповіді на запит про утилізацію абсолютно здорових тварин. Тобто їх можна тільки вбити і утилізувати, бо навіть повернуть на власну ферму я не можу – мені це заборонили", - цитує Севинч "Думская".

"Українська правда" з цього приводу також звернулася до Держпродспоживчслужби.