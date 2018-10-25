300 овец умирает 2 недели в фуре на таможне

В морском порту Черноморска Одесской области две недели стоит трехуровневая фура с 300 умирающими овцами.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Одесской таможни Елена Гусева.

По ее словам, животные стали заложниками ситуации: фирма-владелец овец еще 3 октября осуществила таможенное оформление живого товара в Турцию, 6 октября "оформленных" овец отправили на пароме в иностранную страну, однако там по неизвестным причинам принять животных отказались и через 2 дня отправили обратно в Украину.

"11 октября от одесской службы ветконтроля таможенники получили письмо. Там было указано, что, по их информации из Турции на пароме следует живой груз, и они просят не допустить его на таможенную территорию Украины (поскольку груз побывал на территории Турции, где регистрируются особо опасные болезни животных), а рекомендуют владельцу вернуть животных в Турцию", - сказала Гусева.

По ее словам, животные на пароме вернулись в Черноморск 12 октября.

Фото "ДУмской"

"В период с 12 по 14 октября грузоотправитель не приходила в таможню. В авто с овцами был только водитель. Но 14 октября он покинул авто и ушел", - сказала Гусева.

После этого, по ее словам, появилась владелица этих животных, и ей рассказали, как эту ситуацию можно решить.

"Есть два выхода из этой ситуации: первый – вернуть товар в Турцию, как предлагала в акте ветслужба, второй – заявить его "в режиме уничтожения" (убить – ред.) опять же на основании решения ветслужбы", - сказала представитель таможни.

Она добавила, что уничтожить животных законно – под ветконтролем – можно только на полигоне в Виннице. Для этого владелец должен оформить определенные документы и в сопровождении ветслужбы отправить товар на уничтожение.

"По законодательству всю процедуру уничтожения оплачивает владелец", - рассказала Гусева.

Фото "ДУмской"

После этого, по ее словам, владелица не просто не обращалась относительно таможенного оформления товара, она даже трубку не берет.

Источники УП сообщают, что на территории таможни животных время от времени подкармливали сеном и водой неравнодушные работники, однако сейчас часть овец все равно уже погибла.

По словам Гусевой, таможня в этой ситуации не может принимать никаких мер. И даже когда все животные погибнут, таможня не сможет просто взять и отправить авто с овцами на скотомогильник.

"Мы не можем вмешаться, у нас нет законных оснований на это. Но мы сейчас приняли решение – и ветслужба также – писать обращение в полицию о привлечении к ответственности владелицы животных", - подытожила представитель таможни.

По данным издания "Думская", овцы принадлежат компании "Украниксар". По словам директора фирмы Елены Севинч, она находится в авто с животными и ждет разрешения на их утилизацию.

"Я живу в этой машине, нахожусь на территории порта нелегально, мне даже пропуск не выдали. Животные живут на трупах своих собратьев, вокруг страшная вонь. Написали снова в Киев, теперь ждем ответа на запрос об утилизации абсолютно здоровых животных. То есть их можно только убить и утилизировать, потому что даже вернуть их на собственную ферму я не могу – мне это запрещено", - цитирует Севинч "Думская".

"Украинская правда" по этому поводу также обратилась в Госпродпотребслужбу.