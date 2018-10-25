"Ні червоному терору": у Дніпрі сплюндрували пам’ятник комсомольцям

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Четвер, 25 жовтня 2018, 16:05

На Соборній площі у Дніпрі невідомі залили фарбою підніжжя монумента і фігури пам’ятника комсомольцям.

Про це 25 жовтня повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що обласна поліція вже відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 (хуліганство).

Крім того на стіні поряд із пам’ятником невідомі написали "Ні червоному терору".

Пам’ятник комсомольцям мали демонтувати з 2016 року, як символ тоталітаризму, проте пам’ятник не потрапив під дію закону про декомунізацію.

 
фото "Радіо Свобода"

Його відкрили в 2010 році до 90-річчя створення єдиної комсомольської організації Дніпропетровщини.

 
фото "Радіо Свобода"

Пам'ятник складається з бронзових фігур юнака та дівчини, які висаджують дерево майбутнього. На пам'ятнику є напис: "Легенди розкажуть, якими ми були".

Українська правда
Теми: Дніпро поліція
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