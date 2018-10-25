Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Ні червоному терору": у Дніпрі сплюндрували пам’ятник комсомольцям

Четвер, 25 жовтня 2018, 16:05

На Соборній площі у Дніпрі невідомі залили фарбою підніжжя монумента і фігури пам’ятника комсомольцям.

Про це 25 жовтня повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що обласна поліція вже відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 (хуліганство).

Крім того на стіні поряд із пам’ятником невідомі написали "Ні червоному терору".

Пам’ятник комсомольцям мали демонтувати з 2016 року, як символ тоталітаризму, проте пам’ятник не потрапив під дію закону про декомунізацію.

 
фото "Радіо Свобода"

Його відкрили в 2010 році до 90-річчя створення єдиної комсомольської організації Дніпропетровщини.

 
фото "Радіо Свобода"

Пам'ятник складається з бронзових фігур юнака та дівчини, які висаджують дерево майбутнього. На пам'ятнику є напис: "Легенди розкажуть, якими ми були".

Українська правда
Теми: Дніпрополіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Дніпро
У Дніпрі затримали інформаторку окупантів – посадовицю Укрзалізниці
Побиття зі стріляниною: у мережі з’явилося відео "вручення повістки" в Дніпрі. Поліція проводить перевірку
Маневрували на двох човнах: ССО показали, як розбили окупантів на одному з островів Дніпра
Останні новини
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
Усі новини...
Реклама: