"Ні червоному терору": у Дніпрі сплюндрували пам’ятник комсомольцям
На Соборній площі у Дніпрі невідомі залили фарбою підніжжя монумента і фігури пам’ятника комсомольцям.
Про це 25 жовтня повідомляє "Радіо Свобода".
Зазначається, що обласна поліція вже відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 (хуліганство).
Крім того на стіні поряд із пам’ятником невідомі написали "Ні червоному терору".
Пам’ятник комсомольцям мали демонтувати з 2016 року, як символ тоталітаризму, проте пам’ятник не потрапив під дію закону про декомунізацію.
Його відкрили в 2010 році до 90-річчя створення єдиної комсомольської організації Дніпропетровщини.
Пам'ятник складається з бронзових фігур юнака та дівчини, які висаджують дерево майбутнього. На пам'ятнику є напис: "Легенди розкажуть, якими ми були".