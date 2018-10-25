"Нет красному террору": в Днепре осквернили памятник комсомольцам

На Соборной площади в Днепре неизвестные залили краской подножия монумента и фигуры памятника комсомольцам.

Об этом 25 октября сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что областная полиция уже открыла уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство).

Кроме того, на стене рядом с памятником неизвестные написали "Нет красному террору".

Памятник комсомольцам должны были демонтировать с 2016 года, как символ тоталитаризма, однако памятник не попал под действие закона о декоммунизации.

фото "Радио Свобода"

Его открыли в 2010 году к 90-летию создания единой комсомольской организации Днепропетровщины.

фото "Радио Свобода"

Памятник состоит из бронзовых фигур юноши и девушки, которые высаживают дерево будущего. На памятнике есть надпись: "Легенды расскажут, какими мы были".