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Фінансування тероризму: ГПУ відправила справу Жириновського в суд

Четвер, 25 жовтня 2018, 16:41

Генеральна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голів комітетів Держдуми Росії, обвинувачених у фінансуванні тероризму.

Про це інформує прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко 25 жовтня у Facebook.

У ГПУ зазначають, що продовжують роботу щодо встановлення фактів, які підтверджують причетність вищого керівництва Російської Федерації до підтримки та матеріального забезпечення терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Раніше Генеральна прокуратура отримала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Володимира Жириновського, Михайла Дєгтярьова та Олексія Діденка, підозрюваних у фінансуванні тероризму.

"На сьогодні у цьому кримінальному провадженні затверджено обвинувальний акт за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 КК України, який вручено захисникам Жириновського, Діденка і Дєгтярьова", – зазначають у ГПУ.

Обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті.

Раніше повідомлялось про виклик Службою безпеки України депутата Державної думи Росії Володимира Жириновського на допит.

Українська правда
Теми: тероризмГенпрокуратураРосія
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