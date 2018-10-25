Финансирование терроризма: ГПУ отправила дело Жириновского в суд

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении глав комитетов Госдумы России, обвиняемых в финансировании терроризма.

Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко 25 октября в Facebook.

В ГПУ отмечают, что продолжают работу по установлению фактов, подтверждающих причастность высшего руководства Российской Федерации к поддержке и материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Ранее Генеральная прокуратура получила разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Владимира Жириновского, Михаила Дегтярева и Алексея Диденко, подозреваемых в финансировании терроризма.

"На сегодняшний день в этом уголовном производстве утвержден обвинительный акт по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 УК Украины, вручен защитникам Жириновского, Диденко и Дегтярева", – отмечают в ГПУ.

Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось о вызове Службой безопасности Украины депутата Государственной думы России Владимира Жириновского на допрос.