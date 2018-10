Світоліна вперше вийшла до півфіналу Підсумкового турніру сезону

Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше у своїй кар'єрі вийшла до півфіналу Підсумкового турніру, в якому беруть участь кращі вісім тенісисток за результатами сезону.

Змагання відбуваються в Сінгапурі.

Для виходу у півфінал Світоліній необхідно було виграти один сет в останньому груповому матчі проти минулорічної переможниці Каролін Возняцкі з Данії.

Програвши першу партію 5:7 Еліна змогла дотиснути данійку в напруженій кінцівці другого сету, і з шостої спроби реалізувала сетбол – 7:5.

Останній сет став формальністю, і впливав лише на фінальне місце в групі. Але і його Світоліна не віддала – 6:3.

