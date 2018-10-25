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Світоліна вперше вийшла до півфіналу Підсумкового турніру сезону

Четвер, 25 жовтня 2018, 17:21
Світоліна вперше вийшла до півфіналу Підсумкового турніру сезону

Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше у своїй кар'єрі вийшла до півфіналу Підсумкового турніру, в якому беруть участь кращі вісім тенісисток за результатами сезону.

Змагання відбуваються в Сінгапурі.

Для виходу у півфінал Світоліній необхідно було виграти один сет в останньому груповому матчі проти минулорічної переможниці Каролін Возняцкі з Данії.

Програвши першу партію 5:7 Еліна змогла дотиснути данійку в напруженій кінцівці другого сету, і з шостої спроби реалізувала сетбол – 7:5.

Останній сет став формальністю, і впливав лише на фінальне місце в групі. Але і його Світоліна не віддала – 6:3.

Примітно, що минулого року Еліні вдалось взяти в матчі з Возняцкі лише 2 гейми з 14. До Возняцкі в своїй групі Світоліна обіграла Петру Квітову та Кароліну Плішкову з Чехії. Еліна стала першою українкою, якій вдалося пробитись до півфіналу Підсумкового турніру.

Євген Будерацький, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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