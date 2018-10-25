Свитолина впервые вышла в полуфинал Итогового турнира сезона

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Четверг, 25 октября 2018, 17:21

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в своей карьере вышла в полуфинал итогового турнира, в котором принимают участие лучшие восемь теннисисток по результатам сезона.

Соревнования проходят в Сингапуре.

Для выхода в полуфинал Свитолиной необходимо было выиграть один сет в последнем групповом матче против прошлогодней победительницы Каролин Возняцки из Дании.

Проиграв первую партию 5:7 Элина смогла дожать датчанку в напряженной концовке второго сета, и с шестой попытки реализовала сетбол - 7:5.

Последний сет стал формальностью, и влиял только на финальное место в группе. Но и его Свитолина не отдала - 6:3.

Примечательно, что в прошлом году Элине удалось взять в матче с Возняцки лишь 2 гейма из 14. До Возняцки в своей группе Свитолина обыграла Петру Квитову и Каролину Плишкова из Чехии. Элина стала первой украинкой, которой удалось пробиться в полуфинал Итогового турнира.

Евгений Будерацкий, УП
Темы: спорт
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