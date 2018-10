Свитолина впервые вышла в полуфинал Итогового турнира сезона

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в своей карьере вышла в полуфинал итогового турнира, в котором принимают участие лучшие восемь теннисисток по результатам сезона.

Соревнования проходят в Сингапуре.

Для выхода в полуфинал Свитолиной необходимо было выиграть один сет в последнем групповом матче против прошлогодней победительницы Каролин Возняцки из Дании.

Проиграв первую партию 5:7 Элина смогла дожать датчанку в напряженной концовке второго сета, и с шестой попытки реализовала сетбол - 7:5.

Последний сет стал формальностью, и влиял только на финальное место в группе. Но и его Свитолина не отдала - 6:3.

.@ElinaSvitolina makes it three wins out of three at the @WTAFinalsSG!



Books her place in the semifinal with the 5-7, 7-5, 6-3 win over Wozniacki! pic.twitter.com/yqPeYk1j2s