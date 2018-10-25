МЗС пояснює, чому резолюція парламенту ЄС щодо Азова - це "велика перемога"

Міністерство закордонних справ України назвало "ще однією важливою перемогою" ухвалення Європарламентом резолюції про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі.

Про це пише "Європейська правда".

"Ще одна важлива перемога України сьогодні в Європарламенті в контексті протидії російській агресії. Резолюція ЄП є додатковим аргументом в захисті українських інтересів в морському трибуналі", - написала у своєму Twitter речниця МЗС України Мар'яна Беца.

19 лютого Україна подала свій меморандум в арбітражному провадженні проти РФ відповідно до Конвенції ООН із морського права, який доводить, що РФ порушила суверенні права України в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці.

Резолюція ЄП вказує, що міст між Кримом і Росією збудований незаконно, та закликає держави-члени ЄС чітко заявити, що цілеспрямовані санкції проти Росії будуть посилені у разі подальшої ескалації конфлікту в Азовському морі.