Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС пояснює, чому резолюція парламенту ЄС щодо Азова - це "велика перемога"

Четвер, 25 жовтня 2018, 17:49

Міністерство закордонних справ України назвало "ще однією важливою перемогою" ухвалення Європарламентом резолюції про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі.

Про це пише "Європейська правда".

"Ще одна важлива перемога України сьогодні в Європарламенті в контексті протидії російській агресії. Резолюція ЄП є додатковим аргументом в захисті українських інтересів в морському трибуналі", - написала у своєму Twitter речниця МЗС України Мар'яна Беца.

19 лютого Україна подала свій меморандум в арбітражному провадженні проти РФ відповідно до Конвенції ООН із морського права, який доводить, що РФ порушила суверенні права України в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці.

Резолюція ЄП вказує, що міст між Кримом і Росією збудований незаконно, та закликає держави-члени ЄС чітко заявити, що цілеспрямовані санкції проти Росії будуть посилені у разі подальшої ескалації конфлікту в Азовському морі.

Теми: санкціїМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
санкції
До свіжого санкційного списку США через допомогу Росії потрапила сербська компанія
ЄС ухвалив новий режим санкцій проти Ірану, що вдарить по виробництву безпілотників
Санкції проти топ-посадовців РФ і двох посіпак Пригожина запровадили США
Останні новини
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
Усі новини...
Реклама: