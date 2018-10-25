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МИД объясняет, почему резолюция парламента ЕС по Азову - это "большая победа"

Четверг, 25 октября 2018, 17:49

Министерство иностранных дел Украины назвало "еще одной важной победой" принятие Европарламентом резолюции о нарушении Россией международного права в Азовском море.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Еще одна важная победа Украины сегодня в Европарламенте в контексте противодействия российской агрессии. Резолюция ЕП является дополнительным аргументом в защите украинских интересов в морском трибунале", - написала в своем Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

19 февраля Украина подала свой меморандум в арбитражном производстве против РФ в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, который доказывает, что РФ нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Резолюция ЕП указывает, что мост между Крымом и Россией построен незаконно, и призывает государства-члены ЕС четко заявить, что целенаправленные санкции против России будут усилены в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море.

Темы: санкцииМИД
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