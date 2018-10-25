Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна і Білорусь підпишуть низку двосторонніх документів - АП

Четвер, 25 жовтня 2018, 18:12

26 жовтня відбудеться робочий візит президента України Петра Порошенка до Білорусі з метою участі у першому Форумі регіонів України та Білорусі у Гомелі.

Про це повідомляє прес-служба голови держави.

У Порошенка заплановані переговори президентом Республіки Білорусь Александром Лукашенком "з метою обговорення актуальних питань двостороннього співробітництва".

"У рамках візиту планується підписання низки двосторонніх документів", - йдеться у повідомленні.

До участі та виступу на основному майданчику форуму лідери проведуть зустріч у форматі "один на один", повідомила раніше прес-служба Лукашенка.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін днями заявив, що перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним, і про це Київ говоритиме з Мінськом.

Європейська правда

Теми: БілорусьУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Білорусь
Лукашенко полетить на переговори до Путіна у вихідні
Путін набрехав, що Білорусі загрожує агресія, рветься захищати
Польща перекидає війська ближче до Білорусі через вагнерівців
Останні новини
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
Усі новини...
Реклама: