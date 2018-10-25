Україна і Білорусь підпишуть низку двосторонніх документів - АП

26 жовтня відбудеться робочий візит президента України Петра Порошенка до Білорусі з метою участі у першому Форумі регіонів України та Білорусі у Гомелі.

Про це повідомляє прес-служба голови держави.

У Порошенка заплановані переговори президентом Республіки Білорусь Александром Лукашенком "з метою обговорення актуальних питань двостороннього співробітництва".

"У рамках візиту планується підписання низки двосторонніх документів", - йдеться у повідомленні.

До участі та виступу на основному майданчику форуму лідери проведуть зустріч у форматі "один на один", повідомила раніше прес-служба Лукашенка.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін днями заявив, що перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним, і про це Київ говоритиме з Мінськом.

Європейська правда