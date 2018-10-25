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Украина и Беларусь подпишут ряд двусторонних документов - АП

Четверг, 25 октября 2018, 18:12

26 октября состоится рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Беларусь для участия в первом Форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

У Порошенко запланированы переговоры президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко "с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества".

"В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении.

До участия и выступления на основной площадке форума лидеры проведут встречу в формате "один на один", сообщила ранее пресс-служба Лукашенко.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на днях заявил, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом Киев будет говорить с Минском.

Европейская правда

Темы: БеларусьУкраина
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