Пропагандист Кисельов закликає "звузити" свободу слова в РФ

Російський пропагандист, гендиректор агентства "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов заявив про необхідність "визначити межі неможливого і межі допустимого в свободі вираження поглядів, в свободі слова".

З відповідним закликом він виступив 25 жовтня на загальних зборах Російської академії освіти (РАО), повідомляє "Коммерсантъ".

"У своїй недавній програмі я прямо поставив завдання звузити свободу слова в Росії", - сказав Кисельов.

Він додав, що приводом для такої заяви нібито стала новина про зйомки комедії про блокадний Ленінград (фільм "Праздник", який в РФ закликають заборонити - ред.).

За його словами, необхідно "створити нову світську етику".

Кисельов упевнений, що "немає ефективного суспільства без внутрішніх заборон" і такі заборони повинні донести до громадян Росії співробітники академії освіти.

Зокрема, він закликав кандидата в президенти РАО Юрія Зінченка приділити цьому питанню особливу увагу.

Як повідомлялося, Кисельов у своїй програмі "Вєсті нєдєлі" на телеканалі "Росія" регулярно розповідає спотворену інформацію про події в Україні.

21 березня 2014 року Європейський Союз оприлюднив прізвища ще 12 громадян Росії і України, проти яких введені санкції за дії щодо анексії Криму.

У свою чергу, Кисельов назвав "наступом на свободу слова" його включення до списку санкцій Євросоюзу.