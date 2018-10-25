Пропагандист Кисельов закликає "звузити" свободу слова в РФ

5508 переглядів
Четвер, 25 жовтня 2018, 18:57

Російський пропагандист, гендиректор агентства "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов заявив про необхідність "визначити межі неможливого і межі допустимого в свободі вираження поглядів, в свободі слова".

З відповідним закликом він виступив 25 жовтня на загальних зборах Російської академії освіти (РАО), повідомляє "Коммерсантъ".

"У своїй недавній програмі я прямо поставив завдання звузити свободу слова в Росії", - сказав Кисельов.

Він додав, що приводом для такої заяви нібито стала новина про зйомки комедії про блокадний Ленінград (фільм "Праздник", який в РФ закликають заборонити - ред.).

За його словами, необхідно "створити нову світську етику".

Кисельов упевнений, що "немає ефективного суспільства без внутрішніх заборон" і такі заборони повинні донести до громадян Росії співробітники академії освіти.

Зокрема, він закликав кандидата в президенти РАО Юрія Зінченка приділити цьому питанню особливу увагу.

Як повідомлялося, Кисельов у своїй програмі "Вєсті нєдєлі" на телеканалі "Росія" регулярно розповідає спотворену інформацію про події в Україні.

21 березня 2014 року Європейський Союз оприлюднив прізвища ще 12 громадян Росії і України, проти яких введені санкції за дії щодо анексії Криму.

У свою чергу, Кисельов назвав "наступом на свободу слова" його включення до списку санкцій Євросоюзу.

Українська правда
Теми: Росія ЗМІ свобода слова
powered by lun.ua
По темі
МЗС РФ: Захід придумав "тему Азова" 26 жовтня 2018, 09:18
Омелян розповів, скільки втратили українські порти через дії РФ в Азові 26 жовтня 2018, 04:50
Геращенко про заяву Хуга щодо Донбасу: Російську військову техніку на базарі не купиш 26 жовтня 2018, 02:01
Усі новини
Головні новини
Бомби для топ-політиків США: стало відомо про перше затримання
Ціна на газ для населення підскочить до майже 10 гривень за куб
У Трампа попередили про можливість нових санкцій проти РФ
Електронний квиток у київському транспорті запрацює 1 листопада
Усі новини
здоров'я

Коли вакцинувати дитину від поліомієліту

інформбезпека

Інтернет, який шкодить дитині. На що звернути увагу батькам