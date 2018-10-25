Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пропагандист Киселев призывает "сузить" свободу слова в РФ

Четверг, 25 октября 2018, 18:57

Российский пропагандист, гендиректор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил о необходимости "определить границы невозможного и границы допустимого в свободе самовыражения, в свободе слова".

С соответствующим призывом он выступил 25 октября на общем собрании Российской академии образования (РАО), сообщает "Коммерсантъ".

"В своей недавней программе я прямо поставил задачу сузить свободу слова в России",— сказал Киселев.

Он добавил, что  поводом к такому заявлению якобы стала новость о съемках комедии о блокадном Ленинграде (фильм "Праздник", который в РФ призывают запретить - ред.).

По его словам, необходимо "создать новую светскую этику".

Киселев уверен, что "нет эффективного общества без внутренних запретов" и такие запреты должны внушить гражданам России сотрудники академии образования.

В частности, он призвал  кандидата в президенты РАО Юрия Зинченко уделить этому вопросу особое внимание.

Как сообщалось, Киселев в своей программе "Вести недели" на телеканале "Россия" регулярно рассказывает искаженную информацию о событиях в Украине.

21 марта 2014 года Европейский Союз обнародовал фамилии еще 12 граждан России и Украины, против которых введены санкции за действия по аннексии Крыма.

В свою очередь Киселев назвал "наступлением на свободу слова" его включение в санкционный список Евросоюза.

Украинская правда
Темы: РосcияСМИсвобода слова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Росcия
Россияне снова ударили по Херсону: ранена женщина
Эрдоган объяснил, почему, несмотря на позицию РФ, отдал командиров из "Азовстали" Украине
Абрамович оспаривает санкции ЕС: рассмотрение назначено на 13 июля - Reuters
Последние новости
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:40
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
Все новости...
Реклама: