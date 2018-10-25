Пропагандист Киселев призывает "сузить" свободу слова в РФ

Российский пропагандист, гендиректор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил о необходимости "определить границы невозможного и границы допустимого в свободе самовыражения, в свободе слова".

С соответствующим призывом он выступил 25 октября на общем собрании Российской академии образования (РАО), сообщает "Коммерсантъ".

"В своей недавней программе я прямо поставил задачу сузить свободу слова в России",— сказал Киселев.

Он добавил, что поводом к такому заявлению якобы стала новость о съемках комедии о блокадном Ленинграде (фильм "Праздник", который в РФ призывают запретить - ред.).

По его словам, необходимо "создать новую светскую этику".

Киселев уверен, что "нет эффективного общества без внутренних запретов" и такие запреты должны внушить гражданам России сотрудники академии образования.

В частности, он призвал кандидата в президенты РАО Юрия Зинченко уделить этому вопросу особое внимание.

Как сообщалось, Киселев в своей программе "Вести недели" на телеканале "Россия" регулярно рассказывает искаженную информацию о событиях в Украине.

21 марта 2014 года Европейский Союз обнародовал фамилии еще 12 граждан России и Украины, против которых введены санкции за действия по аннексии Крыма.

В свою очередь Киселев назвал "наступлением на свободу слова" его включение в санкционный список Евросоюза.