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Українці торік отримали найбільше посвідок на проживання в ЄС

Четвер, 25 жовтня 2018, 19:20

Минулого року близько 661 874 українців отримали посвідки на проживання у країнах ЄС. 

Такі дані наводить Євростат.

Громадяни України отримали близько 21% всіх посвідок на проживання, виданих в ЄС у 2017 році. Кількість виданих посвідок українцям майже втричі перевищила кількість посвідок, що отримали громадяни Сирії, які посіли друге місце у цьому контексті.

Найбільше посвідок українцям видавала Польща — 88% від усіх дозволів на проживання, виданих українцям у ЄС, або 585 тисяч посвідок. Близько 18,8 тисячі посвідок видали українцям у Чехії, 7,8 тисячі — в Угорщині, 4,2 тисячі — у Словаччині, 3,1 тисячі — у Данії.

Найчастіше причинами видачі посвідок українцям були працевлаштування (87,7% випадків), сім'я (4%), освіта (3,5%).

 

Європейська правда

Українська правда

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Теми: ЄвропаЄСУкраїна
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