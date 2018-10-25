Украинцы в 2017 году получили больше всего видов на жительство в ЕС

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Четверг, 25 октября 2018, 19:20

В прошлом году около 661 874 украинцев получили вид на жительство в странах ЕС.

Такие данные приводит Евростат.

Граждане Украины получили около 21% всех видов на жительство, выданных в ЕС в 2017 году. Количество выданных украинцам свидетельств почти втрое превысило количество свидетельств, полученных гражданами Сирии, занявшими второе место.

Больше всего разрешений украинцам выдавала Польша - 88% от всех видов на жительство, выданных украинцам в ЕС, или 585 тыс. Около 18,8 тыс. разрешений выдали украинцам в Чехии, 7,8 тысячи - в Венгрии, 4,2 тысячи - в Словакии, 3,1 тысячи - в Дании.

Чаще всего причинами выдачи видов на жительство для украинцев были трудоустройство (87,7% случаев), семейные обстоятельства (4%), образование (3,5%).

 

Европейская правда

Темы: Европа ЕС Украина
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