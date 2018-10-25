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Полтавська "Ворскла" завершила перемогою виїзний матч 3 туру Ліги Європи

Четвер, 25 жовтня 2018, 22:19

"Ворскла" отримала першу перемогу в Лізі ЄвропиУ четвер, 25 жовтня, "Ворскла" в Баку з мінімальним рахунком здолала місцевий "Карабах".

Гра пройшла за ігрової переваги господарів поля, але забила гол в цей вечір лише українська команда. У першому таймі біля обох воріт можна згадати лише удар головою Мічела після подачі стандарту, але м`яч пролетів над воротами "Ворскли".

На старті другого тайму "Ворскла" відкриває рахунок у матчі. Владислав Кулач вирішив пробити з метрів 27-ми і м`яч, після помилки воротаря "Карабаха", бразильця Вагнера да Сілви, залетів у кут воріт - 0:1.

В азербайджанської команди було не так багато моментів, щоб зрівняти рахунок. На 52-й хвилині удар Абделла Зубіра, і Богдан Шуст витягнув м`яча з під поперечки воріт. Вже в доданий арбітром час небезпечно бив з кількох метрів Дональд Герьє, але не влучив у ворота. У "Ворскли" варто відзначити удар з метрів 20-ти Павла Ребенка і м`яч пролетів поруч зі штангою.

В іншому матчы групи Е "Арсенал" на виїзді, завдячуючи голу Дані Велбека переміг португальський "Спортинг".

Після трьох турів "Арсенал" з дев`ятьма очками очолює групу.

"Спортинг" має в активі шість пунктів і другу позицію, а "Ворскла" з трьома очками займає третій рядок. У "Карабаха" нуль очок після трьох матчів.

Українська правда
Теми: футболспорт
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