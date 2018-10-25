Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Ворскла" одержала первую победу в Лиге Европы

Четверг, 25 октября 2018, 22:19

Полтавская "Ворскла" завершила победой выездной матч 3 тура Лиги Европы.

В четверг, 25 октября, "Ворскла" в Баку с минимальным счетом одолела местный "Карабах".

Игра прошла при игровом преимуществе хозяев поля, но забила гол в этот вечер только украинская команда. В первом тайме у обеих ворот можно вспомнить лишь удар головой Мичела после подачи стандарта, но мяч пролетел над воротами "Ворсклы".

На старте второго тайма "Ворскла" открывает счет в матче. Владислав Кулач решил пробить метров с 27-ми и мяч после ошибки вратаря "Карабаха", бразильца Вагнера да Силвы, залетел в угол ворот - 0:1.

У азербайджанской команды было не так много моментов, чтобы сравнять счет. На 52-й минуте удар Абделла Зубира, и Богдан Шуст вытащил мяч из под перекладины ворот. Уже в добавленное арбитром время опасно бил с нескольких метров Дональд Герье, но не попал в ворота. В "Ворсклы" стоит отметить удар с метров 20-ти Павла Ребенка и мяч пролетел рядом со штангой.

В другом матче группы Е "Арсенал" на выезде, благодаря голу Данные Уэлбека победил португальский "Спортинг".

После трех туров "Арсенал" с девятью очками возглавляет группу.

"Спортинг" имеет в активе шесть пунктов и вторую позицию, а "Ворскла" с тремя очками занимает третью строчку. У "Карабаха" ноль очков после трех матчей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:40
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
Все новости...
Реклама: