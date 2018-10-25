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Екс-главу МВФ помістили до в'язниці

Четвер, 25 жовтня 2018, 22:46

Колишнього директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Родріго Рато помістили в четвер у в'язницю Сото-дель-Реаль.

Про це повідомляє видання El Pais.

Родріго Рато 25 жовтня прибув в іспанську в'язницю Сото-ель-Реаль в провінції Мадрид для відбування покарання в вигляді 4,5 років позбавлення волі.

Він обіймав посаду глави МВФ з 2004 до 2007 рік.

 
ФОТО: El Pais

Рато, який також був міністром фінансів Іспанії від правлячої Народної партії і головою банку Caja Madrid (пізніше Bankia), є одним з 65 чиновників, визнаних винними у фінансовому шахрайстві, пов'язаному з використанням "чорних карт" Caja Madrid, на яких зберігалися кошти, приховані від податкових служб королівства.

Родріго Рато був засуджений національним судом до 4,5 років позбавлення волі у лютому 2017 року. Ще один представник адміністрації Caja Madrid Мігель Блеса отримав 6-річний термін ув’язнення, однак помер у липні минулого року.

Інші фігуранти справи отримали строки від 3 місяців до 6 років. Верховний суд скоротив вирок лише для колишнього директора відділу зв’язків з пресою Ідельфонсо Санчеса Баркоя – з 2,5 років до 1 року.

Caja Madrid - один з трьох банків, що у 2012 році опинилися на межі банкрутства та були націоналізовані. На його рекапіталізацію влада витратила 22,5 млрд євро.

Раніше стало відомо, що Верховний суд Іспанії підтвердив вирок екс-главі МВФ, засудженому за шахрайство.

Теми: МВФІспаніяв'язниця
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