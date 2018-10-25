Экс-главу МВФ поместили в тюрьму

Бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда Родриго Рато поместили в четверг в тюрьму Сото-дель-Реаль.

Об этом сообщает издание El Pais.

Родриго Рато 25 октября прибыл в испанскую тюрьму Сото-эль-Реаль в провинции Мадрид для отбывания наказания в виде 4,5 лет лишения свободы.

Он занимал должность главы МВФ с 2004 до 2007 год.

ФОТО: El Pais

Рато, который также был министром финансов Испании от правящей Народной партии и председателем банка Caja Madrid (позже Bankia), является одним из 65 чиновников, признанных виновными в финансовом мошенничестве, связанном с использованием "черных карт" Caja Madrid, на которых хранились средства, скрытые от налоговых служб королевства.

Рато был осужден национальным судом к 4,5 годам лишения свободы в феврале 2017 года. Еще один представитель администрации Caja Madrid Мигель Блес получил 6-летний срок заключения, однако умер в июле прошлого года.

Другие фигуранты дела получили сроки от 3 месяцев до 6 лет. Верховный суд сократил приговор только для бывшего директора отдела связей с прессой Идельфонсо Санчеса Баркоя - с 2,5 лет до 1 года.

Caja Madrid - один из трех банков, которые в 2012 году оказались на грани банкротства и были национализированы. На его рекапитализацию власти потратили 22,5 млрд евро.

Ранее стало известно, что Верховный суд Испании подтвердил приговор экс-главе МВФ, осужденному за мошенничество.