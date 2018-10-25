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"Крадений" кримський газ видобуватиме пов'язана з Медведчуком фірма – "Схеми"

Четвер, 25 жовтня 2018, 23:31
Крадений кримський газ видобуватиме пов'язана з Медведчуком фірма – Схеми

В анексованому Росією Криму підводну ділянку "Глибока" нафтогазового родовища у Чорному морі віддали приватній компанії "Новые проекты", директор якої є бізнес-партнером родини Віктора Медведчука.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

Журналісти дослідили структуру власності російської фірми "Новые проекты", якій у 2016 році голова уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв особистим розпорядженням видав ліцензію на розробку та видобуток вуглеводнів з анексованого чорноморського родовища, а також – ділові зв'язки її директора Антона Дорноступа.

Ділянка «Глибока» на електронній карті надрокористування Росії
Ділянка «Глибока» на електронній карті надрокористування Росії

З'ясувалося, що Антон Сергійович Дорноступ – єдиний засновник іншої російської фірми – "Главнефтесервис", яка на 100% володіє "Новыми проектами", де сам Дорноступ працює на посаді директора.

Обидві компанії, відповідно до російських реєстрів юросіб, прописані за адресою масової реєстрації у Москві. За цією ж адресою, зареєстровані фірми, пов'язані з колишнім російським чиновником Валерієм Паком та родиною Медведчука-Марченко.

Схема зв'язків Антона Дорноступа та родини російського екс-чиновника Пака
Схема зв'язків Антона Дорноступа та родини російського екс-чиновника Пака

Валерій Пак працював на посаді заступника міністра природних ресурсів та очолював Федеральне агентство з користування надрами, а після звільнення з державної служби у 2015 році працює директором у "НЗНП Трейд".

Ця фірма контролюється кумою Володимира Путіна Оксаною Марченко, дружиною Віктора Медведчука. Після виходу розслідування журналістів це підтвердив і сам Віктор Медведчук.

Антон Дорноступ є співзасновником іще декількох російських компаній, які, згідно з російськими бізнес-реєстрами, також пов'язані з родиною Медведчука-Марченко.

Схема зв'язків Антона Дорноступа з родиною Медвечука-Марченко
Схема зв'язків Антона Дорноступа з родиною Медвечука-Марченко

Таким чином, Дорноступ пов’язаний не лише з родиною Валерія Пака, який працює на родину Медведчуків-Марченко, а й безпосередньо з фірмою, якою володіє українська телеведуча Оксана Марченко та керує її чоловік – проросійський політик з України Віктор Медведчук.

Дорноступ почав цікавитися газовим бізнесом тільки у грудні 2015 року. А до того він торгував м’ясопродуктами у Оренбурзькій області та був зареєстрований як фізична-особа підприємець.

Витяг з російського реєстру фізичних осіб-підприємців про Антона Дорноступа
Витяг з російського реєстру фізичних осіб-підприємців про Антона Дорноступа

Навесні стало відомо, що приватна російська компанія "Новые проекты" отримала російську ліцензію на розвідку й видобуток нафти й газу на шельфі анексованого Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукКримокупаціяРосіягаз
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