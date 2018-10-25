"Краденый" крымский газ будет добывать связанная с Медведчуком фирма - "Схемы"

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Четверг, 25 октября 2018, 23:31

В аннексированом Россией Крыму подводный участок "Глубокая" нефтегазового месторождения в Черном море отдали частной компании "Новые проекты", директор которой является бизнес-партнером семьи Виктора Медведчука.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Журналисты исследовали структуру собственности российской фирмы "Новые проекты", которой в 2016 году председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев личным распоряжением выдал лицензию на разработку и добычу углеводородов с аннексированного черноморского месторождения, а также - деловые связи ее директора Антона Дорноступа.

 

Выяснилось, что Антон Сергеевич Дорноступ - единственный учредитель другой российской компании - "Главнефтесервис", которая на 100% владеет "Новыми проектами", где сам Дорноступ работает в должности директора.

Обе компании, в соответствии с российскими реестрами юрлиц, прописаны по адресу массовой регистрации в Москве. По этому же адресу, зарегистрированы фирмы, связанные с бывшим российским чиновником Валерием Паком и семьей Медведчука-Марченко.

 

Валерий Пак работал на должности заместителя министра природных ресурсов и возглавлял Федеральное агентство по пользованию недрами, а после увольнения с государственной службы в 2015 году работает директором в "НЗНП Трейд".

Эта фирма контролируется кумой Владимира Путина Оксаной Марченко, женой Виктора Медведчука. После выхода расследования журналистов это подтвердил и сам Виктор Медведчук.

Антон Дорноступ является соучредителем еще нескольких российских компаний, которые также связаны с семьей Медведчука-Марченко.

 

Таким образом, Дорноступ связан не только с семьей Валерия Пака, который работает на семью Медведчука-Марченко, но и непосредственно с фирмой, которой владеет украинская телеведущая Оксана Марченко и руководит ее муж - пророссийский политик из Украины Виктор Медведчук.

Дорноступ начал интересоваться газовым бизнесом только в декабре 2015 года. А до этого он торговал мясопродуктами в Оренбургской области и был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель.

 

Весной стало известно, что частная российская компания "Новые проекты" получила российскую лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе в оккупированном Крыму.

Темы: Медведчук Крым оккупация Росcия газ
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