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Хуг про Донбас: В'їзд колон з РФ бачили, а от чи є серед бойовиків росіяни - питання

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 11:11
Хуг про Донбас: В'їзд колон з РФ бачили, а от чи є серед бойовиків росіяни - питання

Перший заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг розповів, що моніторингова місія бачить, як колони техніки їдуть з РФ на Донбас, проте припускає, що люди в російській формі в ОРДЛО можуть і не бути росіянами.

Про це Хуг розповів в інтерв'ю Foreign Policy.

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні заявив, що в ОБСЄ бачили людей з розпізнавальними знаками Російської федерації, але, за його словами, "таку форму можна купити будь-де".

На питання, яка позиція ОБСЄ з приводу втручання Росії у події на Сході України Александр Хуг відзначив: "Ми бачили конвої, які виїжджають і в'їжджають до України по брудних дорогах посеред ночі в місцях, де немає офіційного перетину кордону".

За словами Хуга, який цього місяця залишає посаду в СММ ОБСЄ, на одній із ділянок прикордонної території, ОБСЄ вдалось зафіксувати незаконний перетин кордону і опублікувати відповідне відео.

"Ми бачили особливі види зброї, які ми в деталях описали, включно із військовим електронним озброєнням. Ми також говорили із взятими в полон українською армією бранцями, які заявляють, що вони служать російській армії та під час ротації беруть участь у військових діях в Україні", - заявляє Хуг.

"Ми бачили також розпізнавальні знаки Німеччини, Іспанії та інших – але також Росії", - відзначає Хуг.

В оригінальній версії інтерв'ю Foreign Policy була наступна цитата Хуга: "Що стосується того, що ми побачили на місці, ми не побачили прямих доказів (російського втручання - ред)", але її потім прибрали і позначили статтю як виправлену.

Нагадаємо, заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг 31 жовтня йде зі своєї посади.

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбасбойові діїОБСЄ
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