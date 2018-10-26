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Хуг о Донбассе: Въезд колонн из РФ видели, а вот есть ли россияне в рядах боевиков – вопрос

Пятница, 26 октября 2018, 11:11
Хуг о Донбассе: Въезд колонн из РФ видели, а вот есть ли россияне в рядах боевиков – вопрос

Первый заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг рассказал, что мониторинговая миссия видит, как колонны техники едут из РФ на Донбасс, но допускает, что люди в российской форме в ОРДЛО могут и не быть россиянами.

Об этом Хуг рассказал в интервью Foreign Policy.

Заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявил, что в ОБСЕ видели людей с опознавательными знаками Российской Федерации, но, по его словам, "такую ​​форму можно купить где угодно".

На вопрос, какова позиция ОБСЕ по поводу вмешательства России в события на Востоке Украины Александр Хуг отметил: "Мы видели конвои, которые выезжают и въезжают в Украину по грязным дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы".

По словам Хуга, который в этом месяце покидает пост в СММ ОБСЕ, на одном из участков приграничной территории ОБСЕ удалось зафиксировать незаконное пересечение границы и опубликовать соответствующее видео.

"Мы видели особые виды оружия, которые мы в деталях описали, включая военное электронне вооружение. Мы также говорили со взятыми в плен украинской армией пленниками, которые заявляют, что они служат в российской армии и при ротации участвуют в военных действиях в Украине", - заявляет Хуг.

"Мы видели также опознавательные знаки Германии, Испании и других - но также России", - отмечает Хуг.

В оригинальной версии интервью Foreign Policy была еще такая цитата Хуга: "Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (российского вмешательства - ред)", но ее потом убрали и пометили статью как исправленную.

Напомним, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 31 октября покинет свой пост.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбассбоевые действияОБСЕ
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