"Динамо" у третьому турі Ліги Європи перемагає "Ренн" у Франції

Київське "Динамо" завершило перемогою матч 3 туру Ліги Європи з французьким "Ренном", що пройшов у Франції.

Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь киян.

Старт поєдинку вийшов багатим на гольові моменти. Вже на першій хвилині Жеремі Желен пробивав головою, і м'яч пролетів поруч зі штангою. Відповідь киян була ще більш гострою. Після серії рикошетів Микола Морозюк з лінії воротарського примудрився пробити у поперечку воріт.

Через хвилину ще один момент в атаці в Желена, але цього разу його удар головою бере Денис Бойко.

На 21-й хвилині "Динамо" виходить вперед. Після пасу з флангу від Віталія Буяльського, Денис Гармаш не влучив по м'ячу, а ось удар Томаша Кендзьори з метрів 25-ти прийшовся у дев'ятку воріт "Ренна".

На 41-й хвилині "Ренн" зумів відігратися. Зі штрафного Клемен Граньє пробив повз стінку, і м'яч після невеликого рикошету пролетів під Бойком - 1:1.

У другому таймі обидві команди продовжили грати в хаотичний футбол з великою кількістю ударів у бік воріт. За весь матч "Ренн" завдав 22 удар по воротах "Динамо", з них лише сім у площину воріт. У "Динамо" статистика скромніша: вісім ударів та два у площину воріт, тобто 100% реалізація.

На 84-й хвилині за рахунку 1:1 "Динамо" залишається у меншості. За другу жовту картку був вилучений Володимир Шепелєв.

На 89-й хвилині "Динамо" забиває другий гол. Буяльский з гострого кута майстерно перекинув воротаря "Ренна" Абдулайе Діалло - 1:2. У доданий арбтом час динамівці зуміли відбитися від навали "Ренна" і отримали першу перемогу в нинішній Лізі Європи.

В іншому матчі групи K "Яблонець" та "Астана" зіграли унічию 1:1. Після трьох турів "Астана" та "Динамо", в яких по п'ять очок очолюють групу. "Ренн" з трьома очками іде третім, та на останньому рядку "Яблонець", в якого два пункти.