"Динамо" в третьем туре Лиги Европы побеждает "Ренн" во Франции

Киевское "Динамо" завершило победой матч 3 тура Лиги Европы с французским "Ренном", который прошел во Франции.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Старт поединка вышел богатым на голевые моменты. Уже на первой минуте Жереми Желен пробивал головой, и мяч пролетел рядом со штангой. Ответ киевлян была еще более острым. После серии рикошетов Николай Морозюк с линии вратарской умудрился пробить в перекладину ворот.

Через минуту еще один момент в атаке в Желена, но на этот раз его удар головой берет Денис Бойко.

На 21-й минуте "Динамо" выходит вперед. После паса с фланга от Виталия Буяльского, Денис Гармаш не попал по мячу, а вот удар Томаша Кендзеры с метров 25-ти пришелся в девятку ворот "Ренна".

На 41-й минуте "Ренн" сумел отыграться. Со штрафного Клемен Гранье пробил мимо стенки, и мяч после небольшого рикошета пролетел под Бойко - 1:1.

Во втором тайме обе команды продолжили играть в хаотический футбол с большим количеством ударов в сторону ворот. За весь матч "Ренн" нанес 22 удар по воротам "Динамо", из них только семь в створ. В "Динамо" статистика скромнее: восемь ударов и два в створ, то есть 100% реализация.

На 84-й минуте при счете 1:1 "Динамо" остается в меньшинстве. За вторую желтую карточку был удален Владимир Шепелев.

На 89-й минуте "Динамо" забивает второй гол. Буяльский с острого угла мастерски перебросил вратаря "Ренна" Абдулайе Диалло - 1:2. В добавленное АРБТ время динамовцы сумели отбиться от нашествия "Ренна" и одержали первую победу в нынешней Лиге Европы.

В другом матче группы K "Яблонец" и "Астана" сыграли вничью 1:1. После трех туров "Астана" и "Динамо", в которых по пять очков, возглавляют группу. "Ренн" с тремя очками идет третьим, и на последней строке "Яблонец", у которого два пункта.