CША спрямовують 800 військових на кордон з Мексикою

Пентагон планує спрямувати до 800 військових на кордон США і Мексики. Заплановане підсилення кордонів покликане не допустити в США караван мігрантів з Латинської Америки.

Про це 25 жовтня повідомило AFP з посиланням на джерела в американському уряді, передає DW.

Перед цим президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що військові можуть бути задіяні на кордоні.

"Я викличу військових, аби впоратися з цією національною надзвичайною ситуацією", - заявив він.

Зазначається, що військові, яких викличуть з різних баз США, мають посилити лави приблизно 2 тисяч національних гвардійців, які вже розквартировані на кордоні.

Очікується, що глава Пентагону Джеймс Меттіс підпише необхідні розпорядження у четвер.

Минулого тижня тисячі мігрантів подолали річку між Гватемалою і Мексикою, сподіваючись втекти до США від злиднів, які панують у країнах Центральної Америки.

Трамп раніше пообіцяв не впустити мігрантів у країну. Він також пригрозив задіяти на південному кордоні додаткові сили армії.