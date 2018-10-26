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CША спрямовують 800 військових на кордон з Мексикою

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 00:39

Пентагон планує спрямувати до 800 військових на кордон США і Мексики. Заплановане підсилення кордонів покликане не допустити в США караван мігрантів з Латинської Америки.

Про це 25 жовтня повідомило AFP з посиланням на джерела в американському уряді, передає DW.

Перед цим президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що військові можуть бути задіяні на кордоні.

"Я викличу військових, аби впоратися з цією національною надзвичайною ситуацією", - заявив він.

Зазначається, що військові, яких викличуть з різних баз США, мають посилити лави приблизно 2 тисяч національних гвардійців, які вже розквартировані на кордоні. 

Очікується, що глава Пентагону Джеймс Меттіс підпише необхідні розпорядження у четвер.

Минулого тижня тисячі мігрантів подолали річку між Гватемалою і Мексикою, сподіваючись втекти до США від злиднів, які панують у країнах Центральної Америки.

Трамп раніше пообіцяв не впустити мігрантів у країну. Він також пригрозив задіяти на південному кордоні додаткові сили армії.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАкордонміграція
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