CША отправляют 800 военных на границу с Мексикой

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Пятница, 26 октября 2018, 00:39

Пентагон планирует направить до 800 военных на границу США и Мексики. Запланированное усиления границ призвано не допустить в США караван мигрантов из Латинской Америки.

Об этом 25 октября сообщило AFP со ссылкой на источники в американском правительстве, передает DW.

Перед этим президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что военные могут быть задействованы на границе.

"Я вызову военных, чтобы справиться с этой национальной чрезвычайной ситуацией", - заявил он.

Отмечается, что военные, которых вызовут из различных баз США, должны усилить ряды примерно 2 тысяч национальных гвардейцев, которые уже расквартированы на границе.

Ожидается, что глава Пентагона Джеймс Маттис подпишет необходимые распоряжения в четверг.

На прошлой неделе тысячи мигрантов преодолели реку между Гватемалой и Мексикой, надеясь убежать в США от нищеты в странах Центральной Америки.

Трамп ранее пообещал не пустить мигрантов в страну. Он также пригрозил задействовать на южной границе дополнительные силы армии.

Темы: США граница миграция
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