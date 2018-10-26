ЗМІ: Розіслані в США вибухові пристрої зібрали за інструкціями з інтернету

Вибухові пристрої, розіслані політикам-демократам США та критикам президента Дональда Трампа, були, на думку слідства, зібрані за інструкціями з інтернету.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

Зазначається, що такі інструкції є на ісламістських сайтах та пропагандистських ресурсах, які поширюють "Ісламська держава" та "Аль-Каїда".

Інше джерело повідомило, що деякі з пакетів із вибуховими пристроями пройшли через поштовий центр у Флориді.

"Ці пакети мали зворотну адресу офісу у Флориді Дебори "Деббі" Вассерман Шульц, яка раніше очолювала Національний комітет Демократичної партії", - пише Reuters.

У четвер в США виявили підозрілий пакет, надісланий на ім'я режисера Роберта де Ніро. Через деякий час стало відомо, що подібний пакет надіслали й колишньому віце-президенту Джо Байдену в штат Делавер.

Пакети, в яких виявили вибухові пристрої напередодні, були адресовані, зокрема, колишньому президенту США Бараку Обамі та екс-голові Державного департаменту Гілларі Клінтон. Один вибуховий пристрій був надісланий в "Тайм-Ворнер-Центр" в Нью-Йорку, де розташована редакція CNN. Трамп неодноразово критикував роботу CNN, називавши ЗМІ генератором фейкових новин.

Жодна із бомб критикам Трампа не вибухнула. У своєму виступі в Білому домі Трамп пообіцяв "агресивне розслідування" справи. Підозрювані наразі не встановлені.

Інцидент відбувся за два тижні до проведення проміжних виборів до Конгресу 6 листопада.