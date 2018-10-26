Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разосланные в США взрывные устройства были собраны по инструкциям из интернета - СМИ

Пятница, 26 октября 2018, 03:12

Взрывные устройства, разосланные политикам-демократам США и критикам президента Дональда Трампа, были, по мнению следствия, собраны по инструкциям из интернета.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что такие инструкции есть на исламистских сайтах и ​​пропагандистских ресурсах, которые распространяют "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Другой источник сообщил, что некоторые из пакетов с взрывными устройствами прошли через почтовый центр во Флориде.

"Эти пакеты имели обратный адрес офиса во Флориде Деборы "Дебби" Вассерман Шульц, которая ранее возглавляла Национальный комитет Демократической партии", - пишет Reuters.

В четверг в США обнаружили подозрительный пакет, оставленный на имя режиссера Роберта де Ниро. Через некоторое время стало известно, что подобный пакет прислали и бывшему вице-президенту Джо Байдену в штат Делавэр.

Пакеты, в которых обнаружили взрывные устройства накануне были адресованы, в частности, бывшему президенту США Бараку Обаме и экс-главе Государственного департамента Хиллари Клинтон. Одно взрывное устройство было направлено в "Тайм-Уорнер-Центр" в Нью-Йорке, где расположена редакция CNN. Трамп неоднократно критиковал работу CNN, называв СМИ генератором фейковых новостей.

Ни одна из бомб критикам Трампа не взорвалась. В своем выступлении в Белом доме Трамп пообещал "агрессивное расследование" дела. Подозреваемые пока не установлены.

Инцидент произошел за две недели до проведения промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
США
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
NASAMS, снаряды и техника: США объявили новую военную помощь Украине на $1,3 млрд
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Последние новости
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
Все новости...
Реклама: