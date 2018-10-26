Разосланные в США взрывные устройства были собраны по инструкциям из интернета - СМИ

Взрывные устройства, разосланные политикам-демократам США и критикам президента Дональда Трампа, были, по мнению следствия, собраны по инструкциям из интернета.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что такие инструкции есть на исламистских сайтах и ​​пропагандистских ресурсах, которые распространяют "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Другой источник сообщил, что некоторые из пакетов с взрывными устройствами прошли через почтовый центр во Флориде.

"Эти пакеты имели обратный адрес офиса во Флориде Деборы "Дебби" Вассерман Шульц, которая ранее возглавляла Национальный комитет Демократической партии", - пишет Reuters.

В четверг в США обнаружили подозрительный пакет, оставленный на имя режиссера Роберта де Ниро. Через некоторое время стало известно, что подобный пакет прислали и бывшему вице-президенту Джо Байдену в штат Делавэр.

Пакеты, в которых обнаружили взрывные устройства накануне были адресованы, в частности, бывшему президенту США Бараку Обаме и экс-главе Государственного департамента Хиллари Клинтон. Одно взрывное устройство было направлено в "Тайм-Уорнер-Центр" в Нью-Йорке, где расположена редакция CNN. Трамп неоднократно критиковал работу CNN, называв СМИ генератором фейковых новостей.

Ни одна из бомб критикам Трампа не взорвалась. В своем выступлении в Белом доме Трамп пообещал "агрессивное расследование" дела. Подозреваемые пока не установлены.

Инцидент произошел за две недели до проведения промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября.