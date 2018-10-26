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Поліція за 27 млн купила покращену амуніцію - на 80% дорожче, ніж торік

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 04:02

Нацполіція України 26 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ "Спецпром-Сервіс" 3 200 комплексів протиударного захисту "Робокоп" на 26,52 млн грн - на 80% дорожче, ніж у минулому році.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Зазначається, що у 2018 році поставлять 3 200 комплектів протиударного захисту Робокоп Ш315/А по 8 288 грн.

 
комплект протиударного захисту Робокоп Ш315/А

Виробник обмундирування - харківське ПВП "Технолог" Сергія Прощина на чолі з Юрієм Ткачем.

"Комплекти протиударного захисту включають сам виріб, три наліпки з написом "ПОЛІЦІЯ", сумку, паспорт, інструкцію і комплект запасних інструментів та приладь", - йдеться у повідомленні.

Гарантійний строк експлуатації має становити 3 роки, зберігання - 5 років.

"У листопаді 2017 року поліція замовила ТОВ "Технолог 2000" Юрія Ткача комплекти протиударного захисту Робокоп Ш315/А з річною гарантією експлуатації по 4 569 грн., що на 80% дешевше.

Але тоді до комплекту протиударного захисту не входили наліпки, інструкція та комплект запасних інструментів і приладь", - підкреслюють "Наші гроші".

Між цьогорічним тендером і тендером 2017 року виробник - ПВП "Технолог" - вніс чергові зміни в ТУ У 29.1-00237663-68-2003.

Збільшили площу захисту щитків в півтора рази - з 0,71 кв. м до 1,1 кв. м. Також змінили перелік матеріалів для виготовлення деталей комплекту протиударного захисту (наприклад, поролон ППУ 35-08 за ТУ 6-55-21 замінили на спінений поліетилен за чинною нормативною документацією).

 

У мережі амуніцію Робокоп Ш315/А можна знайти по 5 500 грн., але невідомо, якого року виробництва та чи з урахуванням останніх змін до техумов.

Підкреслюється, що ціна нинішньої угоди на 0,02% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 26,53 млн грн.

"Створений у березні харківський "Спецпром-Сервіс" належить Інні Мастепановій і Юрію Ткачу, який керує виробником "Технолог" і володіє дилером "Технолог 2000".

Єдиним допущеним конкурентом було харківське ТОВ "Спецтехника-Харьков" Віталія Пригари та Сергія Трубаєва, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону", - йдеться у системі "Прозорро".

Водночас ТОВ "Технолог 3000" тих самих Інни Мастепанової та Юрія Ткача не допустили до аукціону - через невідповідність умовам тендерної документації і кваліфікаційним критеріям, не пояснивши причини у протоколі відхилення.

Теми: поліціягроші
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