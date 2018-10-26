Полиция за 27 млн купила улучшенную амуницию - на 80% дороже, чем в прошлом году

Нацполиция Украины 26 сентября по результатам тендера заказала ООО "Спецпром-Сервис" 3 200 комплексов противоударной защиты "Робокоп" на 26,52 млн грн - на 80% дороже, чем в прошлом году.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".

Отмечается, что в 2018 году поставят 3 200 комплектов противоударной защиты Робокоп Ш315/А по 8 288 грн.

КОМПЛЕКТ ПРОТИвоУДАРНОй ЗАщиты РОБОКОП Ш315/А

Производитель обмундирования - харьковское ПВП "Технолог" Сергея Прощина во главе с Юрием Ткачом.

"Комплекты противоударной защиты включают само изделие, три наклейки с надписью "ПОЛИЦИЯ", сумку, паспорт, инструкцию и комплект запасных инструментов и принадлежностей", - говорится в сообщении.

Гарантийный срок эксплуатации должен составлять 3 года, хранения - 5 лет.

"В ноябре 2017 года полиция заказала ООО "Технолог 2000" Юрия Ткача комплекты противоударной защиты Робокоп Ш315/А с годовой гарантией эксплуатации по 4569 грн, что на 80% дешевле.

Но тогда в комплект противоударной защиты не входили наклейки, инструкция и комплект запасных инструментов и принадлежностей", - подчеркивают "Наші гроші".

Между нынешним тендером и тендером 2017 года производитель - ПВП "Технолог" - внес очередные изменения в ТУ У 29.1-00237663-68-2003.

Увеличили площадь защиты щитков в полтора раза - с 0,71 кв. м до 1,1 кв. м.

Также изменили перечень материалов для изготовления деталей комплекта противоударной защиты (например, поролон ППУ 35-08 по ТУ 6-55-21 заменили на вспененный полиэтилен по действующей нормативной документации).

В сети амуницию Робокоп Ш315/А можно найти по 5 500 грн, но неизвестно, какого года производства. Также неизвестно, учтены ли последние изменения в техусловиях.

Подчеркивается, что цена нынешней сделки на 0,02% ниже ожидаемой стоимости закупки в 26,53 млн грн.

"Созданный в марте харьковский "Спецпром-Сервис" принадлежит Инне Мастепановой и Юрию Ткачу, который руководит производителем "Технолог" и владеет дилером "Технолог 2000".

Единственным допущенным конкурентом было харьковское ООО "Спецтехника-Харьков" Виталия Пригары и Сергея Трубаева, причем никто не снижал цену в ходе аукциона", - говорится в системе "Прозорро".

В то же время ООО "Технолог 3000" тех самых Инны Мастепановой и Юрия Ткача не допустили к аукциону - из-за несоответствия условиям тендерной документации и квалификационным критериям, не объяснив причины в протоколе отклонения.