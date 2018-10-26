Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция за 27 млн купила улучшенную амуницию - на 80% дороже, чем в прошлом году

Пятница, 26 октября 2018, 04:02

Нацполиция Украины 26 сентября по результатам тендера заказала ООО "Спецпром-Сервис" 3 200 комплексов противоударной защиты "Робокоп" на 26,52 млн грн - на 80% дороже, чем в прошлом году.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".

Отмечается, что в 2018 году поставят 3 200 комплектов противоударной защиты Робокоп Ш315/А по 8 288 грн.

 
КОМПЛЕКТ ПРОТИвоУДАРНОй ЗАщиты РОБОКОП Ш315/А

Производитель обмундирования - харьковское ПВП "Технолог" Сергея Прощина во главе с Юрием Ткачом.

"Комплекты противоударной защиты включают само изделие, три наклейки с надписью "ПОЛИЦИЯ", сумку, паспорт, инструкцию и комплект запасных инструментов и принадлежностей", - говорится в сообщении.

Гарантийный срок эксплуатации должен составлять 3 года, хранения - 5 лет.

"В ноябре 2017 года полиция заказала ООО "Технолог 2000" Юрия Ткача комплекты противоударной защиты Робокоп Ш315/А с годовой гарантией эксплуатации по 4569 грн, что на 80% дешевле.

Но тогда в комплект противоударной защиты не входили наклейки, инструкция и комплект запасных инструментов и принадлежностей", - подчеркивают "Наші гроші".

Между нынешним тендером и тендером 2017 года производитель - ПВП "Технолог" - внес очередные изменения в ТУ У 29.1-00237663-68-2003.

Увеличили площадь защиты щитков в полтора раза - с 0,71 кв. м до 1,1 кв. м.

Также изменили перечень материалов для изготовления деталей комплекта противоударной защиты (например, поролон ППУ 35-08 по ТУ 6-55-21 заменили на вспененный полиэтилен по действующей нормативной документации).

 

В сети амуницию Робокоп Ш315/А можно найти по 5 500 грн, но неизвестно, какого года производства. Также неизвестно, учтены ли последние изменения в техусловиях.

Подчеркивается, что цена нынешней сделки на 0,02% ниже ожидаемой стоимости закупки в 26,53 млн грн.

"Созданный в марте харьковский "Спецпром-Сервис" принадлежит Инне Мастепановой и Юрию Ткачу, который руководит производителем "Технолог" и владеет дилером "Технолог 2000".

Единственным допущенным конкурентом было харьковское ООО "Спецтехника-Харьков" Виталия Пригары и Сергея Трубаева, причем никто не снижал цену в ходе аукциона", - говорится в системе "Прозорро".

В то же время ООО "Технолог 3000" тех самых Инны Мастепановой и Юрия Ткача не допустили к аукциону - из-за несоответствия условиям тендерной документации и квалификационным критериям, не объяснив причины в протоколе отклонения.

Темы: полицияденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
полиция
В Киеве мужчина предлагал полицейским покурить с ним наркотики
"У вас все целы?": полиция обнародовала видео с бодикамер патрульных после обстрела Одессы
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
Последние новости
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
Все новости...
Реклама: