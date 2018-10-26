США ввели санкції проти компаній в Сінгапурі, пов'язаних з КНДР

Сполучені Штати запровадили санкції проти 1 фізичної особи та 2 юридичних осіб через їх фінансові махінації в обхід існуючих обмежень проти КНДР.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на АР.

Нові санкції ввели проти компанії Wee Tiong (S) Pte Ltd, розташованої у Сінгапурі, та її керівника Тан Ві Бенга, а також компанії WT Marine Pte Ltd.

Санкції запровадили "за оптову торгівлю контрабандними товарами, пряму і опосередковану участь у відмиванні грошей, фальсифікацію валюти чи товарів, торгівлю наркотиками та іншу незаконну економічну діяльність, яка передбачає залучення КНДР чи підтримується Пхеньяном".

Мін'юст США також порушив кримінальну справу проти Тан Ві Бенга - через його причетність до незаконної фінансової діяльності.

У червні президент США Дональд Трамп на рік продовжив дію санкцій проти Північної Кореї - вони передбачають, серед іншого, обмеження на імпорт та замороження активів.

Проти КНДР діють й інші міжнародні санкції, у тому числі, затверджені резолюціями Радбезу ООН.