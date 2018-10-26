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США ввели санкции против компаний в Сингапуре, связанных с КНДР

Пятница, 26 октября 2018, 05:45

Соединенные Штаты ввели санкции против 1 физического лица и 2 юридических лиц из-за их финансовых махинаций в обход существующих ограничений против КНДР.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на АР.

Новые санкции ввели против компании Wee Tiong (S) Pte Ltd, расположенной в Сингапуре, и ее руководителя Тан Ви Бэнга, а также компании WT Marine Pte Ltd.

Санкции ввели "за оптовую торговлю контрабандными товарами, прямое и косвенное участие в отмывании денег, фальсификацию валюты или товаров, торговлю наркотиками и другую незаконную экономическую деятельность, которая предусматривает привлечение КНДР или поддерживается Пхеньяном".

Минюст США также возбудил уголовное дело против Тан Ви Бэнга - из-за его причастности к незаконной финансовой деятельности.

В июне президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против Северной Кореи - они предусматривают, среди прочего, ограничения на импорт и замораживание активов.

Против КНДР действуют и другие международные санкции, в том числе, утвержденные резолюциями Совбеза ООН.

Темы: СШАКНДРсанкции
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