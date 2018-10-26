У цю неділю Україна переходить на зимовий час

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П'ятниця, 26 жовтня 2018, 08:21

В останню неділю жовтня в Україні відбудеться перехід на зимовий час.

Тож о 4-й ранку 28 жовтня переведіть годинники на годину назад.

Смартфони й інші гаджети мають синхронізуватися з українським часом самостійно.

Зазначимо, що Європейський Союз цього року вирішив скасувати переведення годинників на літній і зимовий час на підставі опитування громадян ЄС. Понад 80% респондентів он-лайн виступили за скасування переведення годинників.

Європейська комісія пропонує країнам ЄС назавжди відмовитися від зміни часу у 2019 році. Проте комісія дала державам-членам час до квітня 2019 року, аби вирішити, за яким часом вони хочуть жити: зимовим чи літнім.

Останній обов'язковий перехід на літній час у Євросоюзі відбудеться в неділю, 31 березня 2019 року. Після цього держави-члени, які захочуть назавжди повернутись до зимового часу, зможуть зробити це востаннє у неділю 27 жовтня 2019 року.

Після цієї дати у Євросоюзі сезонні переведення годинників буде скасовано.

Більшість жителів Німеччини, наприклад, хотіли б постійно жити за літнім часом.

Росія відмовилася від переходу на "зимовий час" у лютому 2011 року. Так званий "літній час" закріпили як стандартний, а практику переходу на нього припинили. Відтоді "декретний час" в РФ не застосують.

У вересні 2011 року й в Україні була спроба відмовитися від переходу на зимовий час, але вже в жовтні відповідне рішення Верховної Ради скасували. Україні повернули "зимовий" (астрономічний) час.

Українська правда
Теми: час Україна
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