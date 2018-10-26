Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В это воскресенье Украина переходит на зимнее время

Пятница, 26 октября 2018, 08:21
В это воскресенье Украина переходит на зимнее время

В последнее воскресенье октября в Украине состоится переход на зимнее время.

Поэтому в 4 утра 28 октября переведите часы на час назад.

Смартфоны и другие гаджеты должны синхронизироваться с украинским временем самостоятельно.

Отметим, что Европейский Союз в этом году решил отменить перевод часов на летнее и зимнее время на основании опроса граждан ЕС. Более 80% респондентов он-лайн выступили за отмену перевода часов.

Европейская комиссия предлагает странам ЕС навсегда отказаться от изменения времени в 2019 году. Однако комиссия дала государствам-членам время до апреля 2019 года, чтобы решить, по какому времени они хотят жить: зимнему или летнему.

Последний обязательный переход на летнее время в Евросоюзе состоится в воскресенье, 31 марта 2019 года. После этого государства-члены, которые захотят навсегда вернуться к зимнему времени, смогут сделать это в последний раз в воскресенье 27 октября 2019 года.

После этой даты в Евросоюзе сезонный перевод часов будет отменен.

Большинство жителей Германии, например, хотели бы постоянно жить по летнему времени.

Россия отказалась от перехода на "зимнее время" в феврале 2011 года. Так называемое "летнее время" закрепили как стандартное, а практику перехода на него прекратили. С тех пор "декретное время" в РФ не применяют.

В сентябре 2011 года и в Украине была попытка отказаться от перехода на зимнее время, но уже в октябре соответствующее решение Верховной Рады отменили. Укриане вернули "зимнее" (астрономическое) время.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: времяУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
время
Украина перешла на летнее время
В ночь на воскресенье Украина переходит на летнее время
26 марта Украина перейдет на летнее время
Последние новости
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
Все новости...
Реклама: