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МЗС Росії: Захід придумав "тему Азова"

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 09:18

Міністерство закордонних справ Росії вважає ухвалену напередодні резолюцію Європарламенту щодо ситуації в Азовському морі пропагандисткою, а саму тему надуманою країнами Заходу задля критики Росії.

Про це на брифінгу в четвер заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє сайт відомства.

Захарова назвала резолюцію "черговою пропагандистською картою", яка не ґрунтується на фактах.

"Якщо подивитися заяву американських представників, європейських представників - зараз вже дійшло до європарламентарів, вони все ідентичні і не ґрунтуються на якійсь фактологічній базі. Вони є прикладом політичної пропаганди.

Очевидно, більше критикувати Російську Федерацію щодо проблематики Мінських домовленостей і їх невиконання нашою країною просто вже неможливо в силу абсурдності цієї тези… Потрібна нова свіжа тема - вона була придумана", - сказала Захарова.

Європейський парламент 25 жовтня схвалив резолюцію про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі. Документ закликає держави-члени ЄС чітко заявити, що цілеспрямовані санкції проти Росії будуть посилені у разі подальшої ескалації конфлікту в Азовському морі.

Також у резолюції є пункт про створення посади спеціального представника Європейського союзу щодо Криму і Донбасу, який працюватиме і навколо ситуації в Азовському морі.

Європейська правда

Теми: Азовське мореРосіяЄвропаСША
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