Министерство иностранных дел России считает принятую накануне резолюцию Европарламента по ситуации в Азовском море пропагандистской, а саму тему надуманной странами Запада для критики России.

Об этом на брифинге в четверг заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает сайт ведомства.

Захарова назвала резолюцию "очередной пропагандистской картой", которая не основывается на фактах.

"Если посмотреть заявление американских представителей, европейских представителей - сейчас уже дошло до европарламентариев, они все идентичны и не основываются на какой-то фактологической базе. Они являются примером политической пропаганды.

Очевидно, больше критиковать Российскую Федерацию по проблематике Минских договоренностей и их невыполнения нашей страной просто уже невозможно в силу абсурдности этого тезиса... Нужна новая свежая тема - она ​​была придумана ", - сказала Захарова.

Европейский парламент 25 октября принял резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море. Документ призывает государства-члены ЕС четко заявить, что целенаправленные санкции против России будут усилены в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море.

Также в резолюции есть пункт о создании должности специального представителя Европейского союза по Крыму и Донбассу, который будет работать и с ситуацией в Азовском море.

Европейская правда