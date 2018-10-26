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МИД России: Запад придумал "тему Азова"

Пятница, 26 октября 2018, 09:18

Министерство иностранных дел России считает принятую накануне резолюцию Европарламента по ситуации в Азовском море пропагандисткой, а саму тему надуманной странами Запада для критики России.

Об этом на брифинге в четверг заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает сайт ведомства.

Захарова назвала резолюцию "очередной пропагандистской картой", которая не основывается на фактах.

"Если посмотреть заявление американских представителей, европейских представителей - сейчас уже дошло до европарламентариев, они все идентичны и не основываются на какой-то фактологической базе. Они являются примером политической пропаганды.

Очевидно, больше критиковать Российскую Федерацию по проблематике Минских договоренностей и их невыполнения нашей страной просто уже невозможно в силу абсурдности этого тезиса... Нужна новая свежая тема - она ​​была придумана ", - сказала Захарова.

Европейский парламент 25 октября принял резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море. Документ призывает государства-члены ЕС четко заявить, что целенаправленные санкции против России будут усилены в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море.

Также в резолюции есть пункт о создании должности специального представителя Европейского союза по Крыму и Донбассу, который будет работать и с ситуацией в Азовском море.

Европейская правда

Темы: Азовское мореРосcияЕвропаСША
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