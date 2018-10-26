МИД РФ: Запад придумал "тему Азова"

5029 просмотров
Пятница, 26 октября 2018, 09:18

Министерство иностранных дел России считает принятую накануне резолюцию Европарламента по ситуации в Азовском море пропагандистской, а саму тему надуманной странами Запада для критики России.

Об этом на брифинге в четверг заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает сайт ведомства.

Захарова назвала резолюцию "очередной пропагандистской картой", которая не основывается на фактах.

"Если посмотреть заявление американских представителей, европейских представителей - сейчас уже дошло до европарламентариев, они все идентичны и не основываются на какой-то фактологической базе. Они являются примером политической пропаганды.

Очевидно, больше критиковать Российскую Федерацию по проблематике Минских договоренностей и их невыполнения нашей страной просто уже невозможно в силу абсурдности этого тезиса... Нужна новая свежая тема - она ​​была придумана ", - сказала Захарова.

Европейский парламент 25 октября принял резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море. Документ призывает государства-члены ЕС четко заявить, что целенаправленные санкции против России будут усилены в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море.

Также в резолюции есть пункт о создании должности специального представителя Европейского союза по Крыму и Донбассу, который будет работать и с ситуацией в Азовском море.

Европейская правда

Темы: Азовское море Росcия Европа США
powered by lun.ua
По теме
Омелян рассказал, сколько потеряли украинские порты из-за действий РФ в Азове 26 октября 2018, 04:50
В Азовское море вошли два военных корабля РФ, еще один на подходе 25 октября 2018, 13:48
Украина должна определить "красные линии" в Азовском море – генерал США 25 октября 2018, 13:36
Все новости
Главные новости
Цена на газ для населения подскочит до почти 10 гривен за куб
У Трампа предупредили о возможности новых санкций против России
Электронный билет в киевском транспорте заработает 1 ноября
Лукашенко: Беларусь готова включиться в конфликт на Донбассе
Все новости
Фото

В Британии определили лучшие астрофото 2018

Культура

Кому молятся львовские родноверы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів