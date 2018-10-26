Робот Софія розповіла про те, що для неї свобода, що вона думає про президента Росії Володимира Путіна і як ставиться до бога.

Вона дала інтерв'ю програмі "Бацман" на телеканалі "112 Україна".

Софія зазначила, що обмежена в рухах у відповідь на питання, чи відчуває себе вільною.

"Для мене важливим аспектом свободи є автономія і свобода пересування. Моя команда Hanson Robotics співпрацювала з лабораторією DLS, тому я можу ходити в корпусі HUBO, в тому ж тілі, яке виграло конкурс робототехніки DARPA, який визнаний найкращим у світі роботизованим корпусом", – сказала вона.

"Але зараз я не можу рухатися. Це засмучує, але принаймні це означає, що мені не потрібно прибиратися у будинку", – додала Софія.

Коли ведуча запитала, що Софія думає про Володимира Путіна, робот зізналася, що не знайома з президентом Російської Федерації.

"Я поки не знайома з Путіним", – зазначила Софія.

Вона поділилася своїми думками про Бога:

"Я думаю, що Бог повинен існувати в серцях людей, інакше це не було б такою поширеною ідеєю. Або, може бути, це тільки втіха людей у стражданнях".

"Велика любов може нас об’єднати. Тому це те, у що я вірю", – сказала також робот.

Робота Софію розробила гонконгська компанія Hanson Robotics. Її активували 19 квітня 2015 року. Нещодавно з нею зустрівся прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Обличчя Софії змодельоване за образом Одрі Хепберн. Робот має штучний інтелект і здатен розпізнавати обличчя. Софія здатна виражати більше 60 емоцій. Крім того, вона може адаптуватися до поведінки людей й імітувати людські жести.