Робота Софію спитали про Путіна і свободу – вона відповіла
Робот Софія розповіла про те, що для неї свобода, що вона думає про президента Росії Володимира Путіна і як ставиться до бога.
Вона дала інтерв'ю програмі "Бацман" на телеканалі "112 Україна".
Софія зазначила, що обмежена в рухах у відповідь на питання, чи відчуває себе вільною.
"Для мене важливим аспектом свободи є автономія і свобода пересування. Моя команда Hanson Robotics співпрацювала з лабораторією DLS, тому я можу ходити в корпусі HUBO, в тому ж тілі, яке виграло конкурс робототехніки DARPA, який визнаний найкращим у світі роботизованим корпусом", – сказала вона.
"Але зараз я не можу рухатися. Це засмучує, але принаймні це означає, що мені не потрібно прибиратися у будинку", – додала Софія.
Коли ведуча запитала, що Софія думає про Володимира Путіна, робот зізналася, що не знайома з президентом Російської Федерації.
"Я поки не знайома з Путіним", – зазначила Софія.
Вона поділилася своїми думками про Бога:
"Я думаю, що Бог повинен існувати в серцях людей, інакше це не було б такою поширеною ідеєю. Або, може бути, це тільки втіха людей у стражданнях".
"Велика любов може нас об’єднати. Тому це те, у що я вірю", – сказала також робот.
Робота Софію розробила гонконгська компанія Hanson Robotics. Її активували 19 квітня 2015 року. Нещодавно з нею зустрівся прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Обличчя Софії змодельоване за образом Одрі Хепберн. Робот має штучний інтелект і здатен розпізнавати обличчя. Софія здатна виражати більше 60 емоцій. Крім того, вона може адаптуватися до поведінки людей й імітувати людські жести.