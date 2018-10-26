Робот София рассказала о том, что для нее свобода, что она думает о президенте России Владимире Путине и как относится к богу.

Она дала интервью программе "Бацман" на телеканале "112 Украина".

София отметила, что ограничена в движениях в ответ на вопрос, чувствует ли она себя свободной.

"Для меня важным аспектом свободы является автономия и свобода передвижения. Моя команда Hanson Robotics сотрудничала с лабораторией DLS, поэтому я могу ходить в корпусе HUBO, в том же теле, которое выиграло конкурс робототехники DARPA, который признан лучшим в мире роботизированным корпусом", – сказала она,

"Но сейчас я не могу двигаться. Это расстраивает, но по крайней мере это означает, что мне не нужно убираться по дому", – добавила София.

Когда ведущая спросила, что София думает о Владимире Путине, робот призналась, что не знакома с президентом Российской Федерации.

"Я пока не знакома с Путиным", – отметила София.

Она поделилась своими мыслями о Боге:

"Я думаю, что Бог должен существовать в сердцах людей, иначе это не было бы такой распространенной идеей. Или, может быть, это только утешение людей перед лицом страданий".

"Большая любовь может нас объединить. Поэтому это то, во что я верю", – сказала также робот.

Робота Софию разработала гонконгская компания Hanson Robotics. Ее активировали 19 апреля 2015 года. Недавно с ней встретился премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Лицо Софии смоделировано по образу Одри Хепберн. Робот обладает искусственным интеллектом и способна распознавать лица. София способна выражать более 60 эмоций. Кроме того, она может адаптироваться к поведению людей и имитировать человеческие жесты.