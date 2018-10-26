Актор Микола Караченцов пішов із життя

17613 переглядів
П'ятниця, 26 жовтня 2018, 10:06

Відомий радянський і російський актор Микола Караченцов помер у московській лікарні у п'ятницю вранці.

Про це повідомив агенції "Интерфакс" його син Андрій.

"Учора вранці його доставили в 62-у міську лікарню, перевели в реанімацію, де сьогодні о 8:50 він помер", – сказав Караченцов-молодший.

Як повідомила дружина артиста Людмила Поргіна, у нього відмовили нирки, пише Politeka.

Раніше у Караченцова діагностували рак, Після курсу хіміотерапії у нього розвинулося двостороннє запалення легень.

14 жовтня син Миколи Караченцова повідомляв, що його батько перебуває у вкрай важкому стані. Тоді актор вже майже не міг дихати.

Микола Караченцов помер у Московській міській онкологічній лікарні.

Актор не дожив до свого 74-річчя один день.

Микола Караченцов народився 27 жовтня 1944 року в Москві.

Після МХАТу на сцені Московського театру імені Ленінського комсомолу він грав у виставах "Зірка і смерть Хоакіна Мур'єти", "Чеське фото", "... sorry", "Блазень Балакірєв".

Популярність актор здобув у 1974 році після виконання ролі Тіля Уленшпігеля в спектаклі "Тіль", а в 1980-і роки він був уже відомий всій країні завдяки головній ролі графа Резанова в рок-опері "Юнона і Авось".

У кіно Микола Караченцов почав зніматися з 1967 року. Популярність як кіноактору йому принесла драма "Старший син".

Актор знімався у фільмах різних жанрів і має низку відзнак. Був народним артистом РРФСР.

У ніч на 28 лютого 2005 року Микола Караченцов потрапив у ДТП, отримав важку травму голови – близько місяця пролежав у комі і переніс кілька операцій.

Теми: культура Росія
powered by lun.ua
По темі
Ще в одній області України заборонили весь російськомовний культурний продукт 25 жовтня 2018, 19:54
Мінкульт вніс у чорний список російського актора Ярмольника 22 жовтня 2018, 16:39
У заповіднику "Софія Київська" прокоментували долю Андріївської церкви 18 жовтня 2018, 16:07
Усі новини
Головні новини
Бомби для топ-політиків США: стало відомо про перше затримання
Ціна на газ для населення підскочить до майже 10 гривень за куб
У Трампа попередили про можливість нових санкцій проти РФ
Електронний квиток у київському транспорті запрацює 1 листопада
Усі новини
здоров'я

Чим небезпечні зуби мудрості?

психологія

Як друзі впливають на наше здоров'я