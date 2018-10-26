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Актор Микола Караченцов пішов із життя

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 10:06

Відомий радянський і російський актор Микола Караченцов помер у московській лікарні у п'ятницю вранці.

Про це повідомив агенції "Интерфакс" його син Андрій.

"Учора вранці його доставили в 62-у міську лікарню, перевели в реанімацію, де сьогодні о 8:50 він помер", – сказав Караченцов-молодший.

Як повідомила дружина артиста Людмила Поргіна, у нього відмовили нирки, пише Politeka.

Раніше у Караченцова діагностували рак, Після курсу хіміотерапії у нього розвинулося двостороннє запалення легень.

14 жовтня син Миколи Караченцова повідомляв, що його батько перебуває у вкрай важкому стані. Тоді актор вже майже не міг дихати.

Микола Караченцов помер у Московській міській онкологічній лікарні.

Актор не дожив до свого 74-річчя один день.

Микола Караченцов народився 27 жовтня 1944 року в Москві.

Після МХАТу на сцені Московського театру імені Ленінського комсомолу він грав у виставах "Зірка і смерть Хоакіна Мур'єти", "Чеське фото", "... sorry", "Блазень Балакірєв".

Популярність актор здобув у 1974 році після виконання ролі Тіля Уленшпігеля в спектаклі "Тіль", а в 1980-і роки він був уже відомий всій країні завдяки головній ролі графа Резанова в рок-опері "Юнона і Авось".

У кіно Микола Караченцов почав зніматися з 1967 року. Популярність як кіноактору йому принесла драма "Старший син".

Актор знімався у фільмах різних жанрів і має низку відзнак. Був народним артистом РРФСР.

У ніч на 28 лютого 2005 року Микола Караченцов потрапив у ДТП, отримав важку травму голови – близько місяця пролежав у комі і переніс кілька операцій.

Теми: культураРосія
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