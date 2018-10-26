Актер Николай Караченцов ушел из жизни

Известный советский и российский актер Николай Караченцов скончался в московской больнице утром в пятницу.

Об этом сообщил "Интерфаксу" его сын Андрей.



"Вчера утром он был доставлен в 62-ю городскую больницу, переведен в реанимацию, где сегодня в 8:50 скончался", – сказал Караченцов-младший.

Как сообщила жена артиста Людмила Поргина, у него отказали почки, пишет Politeka.

Ранее у Караченцова диагностировали рак, После курса химиотерапии у него развилось двустороннее воспаление легких.

14 октября сын Николая Караченцова сообщал, что его отец находится в крайне тяжелом состоянии. Тогда актер уже почти не мог дышать.

Николай Караченцов скончался в Московской городской онкологической больнице.

Актер не дожил до своего 74-летия один день.

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве.

После МХАТа на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола он играл в спектаклях "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Чешское фото", "...sorry", "Шут Балакирев".



Популярность актёр снискал в 1974 году после исполнения роли Тиля Уленшпигеля в спектакле "Тиль", а в 1980-е годы он был уже известен всей стране благодаря главной роли графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось".

В кино Николай Караченцов начал сниматься с 1967 года. Известность как киноактёру ему принесла драма "Старший сын".

Актер снимался в фильмах различных жанров и имеет ряд наград. Был народным артистом РСФСР.

В ночь на 28 февраля 2005 года Николай Караченцов попал в ДТП, получил тяжелую травму головы – около месяца пролежал в коме и перенес несколько операций.