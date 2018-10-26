Опалення підключили уже в 45% житлових будинків

Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що в Україні до опалення підключили 60% соціальної інфраструктури та 45% житлових будинків.

Про це 26 жовтня повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

За його словами, Україна на 100% технічно готова до опалювального сезону.

"В центрі і на півночі країни він вже розпочався, і в першу чергу це стосується соціальної інфраструктури. Південь країни запустився поки на 10-15%, оскільки температурний режим у Херсоні, Миколаєві, Одесі і Запоріжжі набагато вищий, ніж у Києві", – пояснив він.

Зубко розповів, що в Україні понад 15 тисяч шкіл, 18 тисяч дитячих садків і близько 2 712 лікарень потребують централізованого опалення. По житловому сектору це 82 тисячі будинків.

Він додав, що у випадку невчасного запуску опалення будуть порушуватися кримінальні справи.

"Ми будемо звертатися до прокуратури щодо випадків службової невідповідності та бездіяльності на місцях", – заявив Зубко.

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23,5%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

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